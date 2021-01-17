الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسقام معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم, بزيارة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون, وذلك في ضوء نتائج قمة العلا وما صدر عنها من قرارات تعنى بتعزيز ودفع العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات لا سميا الصحي.واستعرض معاليه خلال الزيارة الإجراءات الصحية والوقائية التي اتخذها مجلس الصحة خلال جائحة فيروس كورونا، وجهود وزارات الصحة في دول المجلس، مشيداً بالجهود التي بذلها مجلس الصحة خلال الجائحة ومستويات الجاهزية المستقبلية للحد من الجائحة على الأصعدة كافة.وثمن حرص الجهات الصحية في دول مجلس التعاون ممثلة بأصحاب المعالي وزراء الصحة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، الذي تجسد من خلال التنسيق المستمر وتبادل المعلومات، وعقد الاجتماعات بشكل مستمر خلال الجائحة وما ترتب عليها من تبعيات، مشيداً بدور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون خلال الجائحة لما فيه من خير ومصلحة لمواطني ومقيمي دول المجلس كافة.وعد الحجرف قمة العلا انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس التعاون المباركة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتسخير جميع الإمكانيات لتنفيذ توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو العمل على ترجمتها لكل ما فيه خير و نماء دول المجلس وشعوبها.// انتهى //17:30ت م0116