الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأعلن "كأس السعودية" عن قائمة مبدئية تضم أشهر الجياد من جميع أنحاء العالم المؤهلة للمشاركة في النسخة الثانية من السباق الذي سيقام في فبراير 2021م.وبما أن الشوط الرئيس لكأس السعودية في نسخته الأولى قد صنف كأفضل شوط سباق على مضمار رملي بالعالم عطفاً على مستوى الجياد التي شاركت به، إلا أن قائمة جياد هذا العام المرشحة قد تحمل معدل تصنيف أعلى من مثيلاتها المشاركة في العام الماضي، مما يسمح بتوقع منافسات أقوى لهذه النسخة التي يتطلع لها جميع جماهير السباق في العالم، إذ يتناسب كل ما سبق مع تطلعات "نادي سباقات الخيل" لرفع مستوى السباقات والانتقال من الجزء الثالث وصولاً إلى الجزء الأول ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لسباقات الخيل.وتقرر توسيع نطاق المشاركات بشكل كبير في السباق، الذي سيُقام على مدار يومين بميدان الملك عبد العزيز بالرياض في 19 و20 فبراير 2021م، وزيادة الجوائز وإضافة شوط جديد ليزداد بذلك عدد الجياد المستقطبة للمنافسة في السباقات مقارنة بالعام الماضي.ويترقب الجميع أغلى سباقات الخيل في العالم، "كأس السعودية 2021" الذي تبلغ قيمة جائزته 20 مليون دولار ويجذب السباق على مسافة 1800 متر أفضل الجياد وأشهرها مثل الفرس المتميزة "سويس سكايدايفر" من الولايات المتحدة الأمريكية المملوكة لـ"كيني كاك بيك" والتي حصدت الفوز في سباق "بريكنس"، وكذلك الجواد "نيكس قو" من أمريكا والحائز على كأس "بريدرز كب مايل 2020" والجواد "تشارلتان" من أمريكا الفائز بسباق "ماليبو ستيكس" -الفئة الأولى-.ومن المحتمل مشاركة أكثر من 100 جواد تمثل تسع دول بالإضافة إلى 17 جواداً من الفائزين بسباقات الفئة الأولى وستخوض جميعها السباق على المضمارين الرملي والعشبي.ومن بين المشاركين المتوقعين الجواد "مشرف" من بريطانيا الذي حصد المركز الثاني في سباق الدربي السعودي العام الماضي، وكذلك الجواد "تشوا ويزرد" من اليابان الفائز مؤخراً بجائزة أفضل جواد من حيث الأداء على المضمار الرملي لعام 2020 لاسيما وأنه ضمن تأهله في سباقات كأس السعودية عندما حصد كأس الأبطال الشهر الماضي.وشهدت القائمة هذا العام الجواد "نيويورك سنترال" والذي يتلقى تدريباته محليًا والفائز بالمضمار الرملي لعام 2020، ويتطلع العديد من متابعي السباقات انضمام الجواد المحلي "الزحزاح" إلى قائمة المشاركين ومدربه شالح العضياني وقد فاز الجواد في سباقاته الأربعة الأخيرة وكان آخرها كأس ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي.كما يجذب السباق السعودي الذي تبلغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار أمريكي، كوكبة من الجياد التي تحظى بالتقدير مثل "جاكيز واريو" من أمريكا الفائز بعدة سباقات من الفئة الأولى والذي حصد المركز الرابع في سباق "كأس بريدرز جوفينايل" مؤخراً، وكذلك الجواد "هوت رود تشارلي" من أمريكا للمدرب "دوغ اونيل"، والجواد "تايغر تاناكا" من فرنسا والفائز في سباق "بري مارسيل بوساك للفئة الأولى".وتتضمن قائمة الجياد المتوقع مشاركتها في الكأس ضمن المضمار العشبي للمسافات المتوسطة "مسافة 2100 متر" والتي تبلغ جوائزه قيمة مليون دولار أمريكي الجواد "تشانيل ميكر" من أمريكا للمدرب "بيل مت" وهو الفائز بسباقات الفئة الأولى أربع مرات، كما حال الجياد "دبي واريور" و"إكسترا إيلوسف" و"سنغاريوس" وجميعها من بريطانيا. والجواد "بورت لايونز" الذي تدرب في البحرين على يد المدرب "فوزي ناس"، حيث يُراهن على الفوز في السباق للعام الثاني على التوالي.وقد يشارك أيضاً الجواد "تشانيل ميكر" في سباق الهانديكاب للمضمار العشبي للمسافة الطويلة "أكثر من 3000 متر" والذي تبلغ جائزته 2.5 مليون دولار أمريكي، حيث من المقرر أن يشارك في السباق 70 جوادًا من جميع أنحاء العالم، يحتمل تضمنها لــ"كول ذا ويند" من فرنسا و "برنس أو آران" الذي شارك في سباقات دولية كثيرة، و "بيركشر روكو" من بريطانيا الحائز على المركز الثاني في سباق "سينت ليجر".ويتوقع مشاركة الجواد "أوكستد" من بريطانيا الحائز على كأس الفئة الأولى لشهر يوليو والذي يدربه "روجر تيل" من بريطانيا في سباق المضمار الرملي لمسافة 1200 متر البالغة جوائزه 1.5 مليون دولار بالإضافة إلى سباق المضمار العشبي لمسافة 1351 مترا والبالغة جوائزه مليون دولار أمريكي، ومن المحتمل أن يواجه الجواد "أوكستد" الجوادين القادمين من بريطانيا "سبيس بلوز" المملوك لاسطبلات "غود-دولفين" و"أوليكساندر" المملوكة لنيل درايزديل والفائزة بسباق "جايبور ستيكس للفئة الأولى"، على أن تكون المشاركة في المضمار العشبي الجواد "دارك باور" من البحرين الفائز بسباق العام الماضي بإشراف المدرب "آلان سميث".// يتبع //17:40ت م0117

ومن المحتمل أن يشارك الجواد الياباني "جستن" الذي تأهل للمشاركة في سباق المضمار الرملي وذلك عندما فاز بسباق "كابيلا ستيكس للفئة الثالثة" الشهر الماضي. في حين يترقب مشاركة كل من الجواد "ميسي" الفائز بسباقات الفئة الأولى تحت إشراف المدرب "تيمو كيرزميكرز" في بلجيكا والجواد الفائز العام الماضي "طلاب الخالدية" والذي يتلقى تدريبه محليًا على يد المدرب مطلق بن مشرف في سباق الخيل الأصيلة " عبّية كلاسيك"، على مضمار بطول 2000 متر وجائزة قدرها 2 مليون دولار.ويشهد سباق هذا العام الذي سينطلق يوم الجمعة 19 فبراير 2021 إضافة سباق جديد هو "الهانديكاب السعودي العالمي" والذي تبلغ قيمة جائزته 500 ألف دولار والمصمم خصيصًا للجياد المدربة في البلدان المصنفة تحت القسمين الثاني والثالث من قبل "الاتحاد الدولي لسباقات الخيل IFHA "، وستشارك جياد من تسع دول مختلفة تتضمن المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وإسبانيا وإيطاليا والسويد والنرويج وجمهورية التشيك واليونان.ويأتي السباق ضمن سباقات يوم الجمعة حيث سيتنافس الخيالة من أنحاء العالم على بطولة "تحدي الخيالة الدوليين" والتي فازت بها العام الماضي الفارسة "سيبيل فوجت" العائدة هذا العام للدفاع عن لقبها حيث ستكون بمواجهة العديد من أفضل الخيالة بالعالم ويشاركهم محليا أعلى خيالين من نادي سباقات الخيل.وأعرب مدير الإستراتيجيات والسباقات الدولية في نادي سباقات الخيل "توم رايان"، عن حماسه لما شهدته فعاليات هذا العام من مشاركة جياد تتمتع بجودة عالية ، وهناك تطورات ملحوظة على كافة الأصعدة ، مؤكداً روعة "كأس السعودية" بفضل المشاركات المثيرة من أمريكا واليابان وأوروبا والشرق الأوسط،// انتهى //17:40ت م0118