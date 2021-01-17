الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم, بمدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني .وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي، خصوصاً في ظل جائحة كورونا وما فرضته من تحديات كبيرة على منظومة التعليم في دول المجلس.ونوه الحجرف بما صدر من المجلس الأعلى من قرارات تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، لاسيما في مجال التربية والتعليم بين دول المجلس من خلال الدور الكبير والمقدر لمكتب التربية العربي لدول الخليج.وعبر معاليه عن تقديره للجهود التي يقوم بها المكتب في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال التربية والتعليم.// انتهى //17:42ت م0119