ينبع 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واساعتمدت الجمعية العمومية لـ"غرفة ينبع" حسابات الغرفة الختامية عن العام المالي 1441هـ، كما أقرت بنود الموازنة للعام الحالي 1442هـ، وصادقت على مشروع استثمار الأرض المملوكة للغرفة بوسط ينبع لإنشاء مشروع مركز غرفة ينبع التجاري لخدمات السيارة.جاء ذلك في اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة مراد العروي ، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام المكلف ماجد الرفاعي، وأعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة.وأشار رئيس الغرفة إلى أن الغرفة استطاعت رغم تداعيات جائحة كورونا طرح مبادراتها وتنفيذ العديد من النشاطات والإنجازات لخدمة قطاعات الأعمال بمحافظة ينبع، مؤكدة بذلك على مكانتها في خدمة اقتصاديات المحافظة، وبناء قنوات التواصل مع العديد من الجهات ذات الصلة لإنجاح أهدافها.من جانبه أفاد أمين عام الغرفة المكلف إلى أنه بالرغم من الجائحة وانخفاض عدد المشتركين الجدد والمجددين لاشتراكاتهم بنسبة 1.9% إلا أن الغرفة حققت بنهاية عام 1441هـ عجزاً أقل من عجز العام السابق، حيث بلغ هذا العام مبلغ 155.863 ريالا مقارنة بعجز العام السابق والبالغ 1.689.007 ريالات بنسبة انخفاض قدرها 99.9%، وذلك يعود إلى زيادة الإيرادات المحققة للغرفة عن عام 1441هـ مقارنة بالعام السابق بمبلغ 294.940 ريالا، وكذلك انخفاض مصروفات عام 1441هـ عن العام الذي سبقه بمبلغ 1.238.204ريالات، مضيفاً بأنه من المتوقع تلافي العجز في ميزانية العام القادم بإذنه تعالى وتحقيق فائض بمقدار (209.800) ريال حسب بيانات الموازنة التقديرية لعام1442هـ.// انتهى //17:42ت م0120