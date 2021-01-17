القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن مرسوماً بإجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير، عادا هذه الخطوة دعماً مهماً للموقف الفلسطيني وقراراً حكيماً بتوحيد الصف وإعادة ترتيب البيت من الداخل.وأكد أبو الغيط، في بيان اليوم، أن تجاوب الفصائل الفلسطينية مع هذا التطور المهم يُشير إلى أن إجراء الانتخابات سيمثل خطوة على طريق المصالحة الفلسطينية التي طال انتظارها، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال طالما سعى إلى استغلال الانقسام لإضعاف موقف الفلسطينيين، وأن إنهاء الانقسام يُعزز من قوة الموقف الفلسطيني.ودعا جميع القوى الدولية إلى دعم القرار الفلسطيني بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًاً أن المرحلة المُقبلة تحتاج إلى نهج جديد لإطلاق عملية سلمية على أرضية حل الدولتين، وعلى أساس المرجعيات الدولية والقانونية المعروفة، بما يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //17:57ت م0123