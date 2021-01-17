الضالع 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" -بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبدعم مباشر من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منتصف الشهر الماضي- حملة التحصين الفموي ضد مرض الكوليرا في مدينتي الضالع والأزارق التابعتين لمحافظة الضالع اليمنية.وجرى خلال الحملة -التي استمرت 6 أيام- الوصول إلى أكثر من 162 ألف طفل وتزويدهم باللقاح.ويسعى المركز من خلال هذه الحملة إلى دعم برامج علاج الكوليرا في اليمن، وتحسين التعامل مع الحالات المشتبه بها وتفعيل ممارسات مكافحة العدوى على مستوى المرافق الصحية للحد من انتشار المرض والوفيات الناجمة عن الوباء، والتنسيق والتعاون على المستوى المحلي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي ما بين المنظمات الدولية العاملة في اليمن.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة وقّع مع "اليونسيف" العام الماضي اتفاقية لتمديد وتنفيذ مشروع تحسين مستوى اللقاحات المقدمة للأطفال اليمنيين لمدة ستة أشهر، حيث يستهدف المشروع تطعيم مليون و140 ألف طفل يمني في جميع المحافظات، وذلك بهدف خفض معدلات المرض والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، إضافة إلى تحسين الوضع الصحي لأطفال اليمن والحد من انتشار الأمراض.يأتي ذلك امتدادًا لسعي المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز إلى دعم الأشقاء اليمنيين والمحافظة على صحة الأطفال والمجتمع باليمن.// انتهى //18:24ت م0127