الدمام 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واستُطلق جمعية الثقافة والفنون بالدمام بعد غدٍ مجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة , التي تلبي رغبات المختصين في الشأن الثقافي والمتلقين وتفتح أُفق التواصل بين المثقفين والشباب.وتتضمن الفعاليات ملتقى شباب الكتابة بالجمعية , وأمسية حوارية بعنوان "مقالي دروس من عام مضى"، يتم خلالها مناقشة مقالات الكتّاب الشباب.كما تنظم الجمعية خلال يومي 7 و 8 فبراير القادمين من خلال الملتقى الثقافي ورشة عن "مناهج النقد المعاصر نظريات وتطبيقات"، فيما تُقدَّم في يوم 9 من الشهر ذاته دروسا في التجاذبات الفنية والحسية، إضافة إلى أمسية شعرية تنظمها الجمعية بالتعاون مع منتدى الثلاثاء الثقافي.وتُعيد لجنة المسرح عرض المسرحيات المشاركة في الملتقى المسرحي للمونودراما والديودراما التي بدأتها في ديسمبر الماضي من خلال برنامج رسالة واحدة وحوار لاثنين، المخصصة كل خميس من كل أسبوع على مدى 9 أسابيع لتسعة عروض مسرحية من المنطقة الشرقية.وحددت الجمعية يوم 3 فبراير القادم آخر موعد لمشاركة الفنانين التشكيليين في المعرض الفني المصاحب لمهرجان بيت السرد في دورته الرابعة الذي تُطلقه الجمعية في الـ 14 من الشهر نفسه، ويتخلله أمسيات قصصية وإعلان الفائزين في مسابقة القصة القصيرة الدورية التي تُقدَّم كل عام.// انتهى //18:28ت م0130