الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واساختار الاتحاد العربي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان نائباً لرئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام في مصر برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام وبحضور رؤساء الاتحادات العربية.وأكد الرميان استمرار العمل مع الهيئات والاتحادات العربية لتنشيط المبادرات المشتركة في البلدان العربية في مجال كمال الأجسام.الجدير بالذكر أن المهندس أسامة الرميان يتولى حالياً رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكمال الأجسام.// انتهى //18:56ت م0132