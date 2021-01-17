أبها 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسنجحت مساعي لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة عسير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة في العفو عن مقيم يمني من القصاص، حيث تنازل ذوو المقتول الذين يمثلهم علي بن يحيى بن أحمد، عن المقيم صالح بن محمد البعلاني المتسبب في مقتل أخيه، تقديراً لشفاعة سموه.وشهد الأمير تركي بن طلال بمكتبه تنازل ذوي المقتول عن الجاني بحضور نائب رئيس الجالية اليمنية محمد بن سالم الخليفي، وعدد من أبناء الجالية في المنطقة.وقال سموه: "إن ما قام به المتنازلون هو محل اعتزاز وفخر، انطلاقًا من أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية وهدي المصطفى الكريم، وتطبيقًا لما ورد في النظام الأساسي للحكم في بلادنا, حيث تحرص الدولة على توثيق أواصر حسن الجوار والسلام والحفاظ على القيم العربية والإسلامية ونبذ كل ما يؤدي إلى الفتنة والفرقة والانقسام.فيما عبر أبناء الجالية اليمنية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولسمو أمير منطقة عسير على مايولونه من اهتمام دائم وحرص مستمر للأشقاء اليمنيين على الصُّعُد كافة، مثمنين الدور الكبير الذي قام به سمو أمير منطقة عسير ولجنة إصلاح ذات البين في الإمارة بالسعي في إنهاء القضية وإغلاق مايتعلق بها، إضافة إلى القضايا التي تخص الجالية.// انتهى //19:28ت م0135