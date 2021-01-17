الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسوقّعت مكتبة الملك فهد الوطنية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتوحيد الجهود في القضايا المتعلقة بتسجيل وإيداع إصدارات الهيئة من المناهج التعليمية للدراسات العليا والبرامج الصحية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من أجل رفع جودة التعليم والتدريب الصحي المهني وتحسين مخرجاته، وتحقيق المنافع المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاط الطرفين.// انتهى //19:54ت م0137