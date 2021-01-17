القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسفاز منتخب قطر على نظيره الياباني بنتيجة 31 - 29 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة الرياضية ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجوعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليًا.وبهذا الفوز ارتفع رصيد قطر إلى 4 نقاط ليتأهل رسمياً إلى الدور الثاني، بينما تجمد رصيد اليابان عند نقطة واحدة في المركز الثالث.// انتهى //20:00ت م0140