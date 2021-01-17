الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي عاشر سباقاته للموسم الحالي 1442هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي،وتكوَّن السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط 2000 متر.وبدأ الشوط الأول المخصص "حصن وأفراس" (مبتدئة)، على مسافة 2000م، حيث فاز بالمركز الأول الجواد "دكستر" لإسطبل بندر الوادعي، وفي الشوط الثاني المخصص حصن (ثالثة 3/1)، وكانت مسافة الشوط 2000م، فاز بالمركز الأول الجواد "العدين" لإسطبل غازي الثبيتي.وجاءت نتيجة الشوط الثالث (مفتوح) أفراس، المسافة 2000م بالمركز الأول الفرس "عودية" لإسطبل غازي الثبيتي، فيما كان شوط الكأس ( الشوط الرابع )، المخصص حصن (مفتوح 4 سنوات فأكثر)، المسافة 2000م.وسلّم كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين؛ ضيف الحفل مدير شرطة محافظة الزلفي العقيد مسفر بن سلطان بن قويد لمالك الجواد "خير الأجواد" لإسطبل غازي الثبيتي.// انتهى //20:42ت م0141