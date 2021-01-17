الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسعقد الفريق التفاوضي لمجلس التعاون اليوم اجتماعه الثالث والثمانين عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي المنسق العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى الدكتور حمد البازعي، ومشاركة رؤساء الفرق التفاوضية في دول المجلس، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.وجرى خلال الاجتماع استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى في ضوء توجيهات قادة دول المجلس في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، المنعقدة في مدينة العُلا ، وما أقره أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري للقمة.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أن المجلس الأعلى وجه في هذه القمة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، وإعطاء الأولوية لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة، بما يخدم علاقات المجلس الاستراتيجية ويحقق المصالح المشتركة، بما في ذلك المفاوضات مع الصين، والهند، وباكستان، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول والمجموعات الأخرى التي يتم الاتفاق بشأنها.كما ناقش الاجتماع خطة عمل الفريق التفاوضي للفترة القادمة، والبرنامج الزمني اللازم لتنفيذها.// انتهى //20:59ت م0143