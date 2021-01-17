القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واستعادل فريق الأهلي مع مضيفه فريق البنك الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة في المركز الأول لجدول الدوري، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 8 نقاط في المركز التاسع.// انتهى //21:00ت م0144