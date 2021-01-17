أديس أبابا 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسطالب البرلمان الإفريقي، المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله من جذوره، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين.بدوره المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي مصطفى الجندي، وصف في بيان اليوم، قائلاً: "هذا العمل الإرهابي الذي وقع بمحافظة تبسة الجزائرية، عمل جبان، كونه استهدف مدنيين وروّع الأبرياء الآمنين، ومرفوض في جميع الأديان وفي الأعراف الدولية.// انتهى //22:12ت م0155