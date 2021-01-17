واشنطن 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 213,145 إصابة مؤكدة و 3,557 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها،وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 23,653,919 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 394,495 حالة وفاة.// انتهى //22:13ت م0157