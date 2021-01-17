المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسبحثت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمدينة المنورة "تراحم المدينة"، خلال ورشة عمل عقدتها اليوم، الآليات المناسبة لتفعيل الشراكات بينها والجهات الحكومية والمؤسسات والجهات الخيرية المعنية بالمنطقة.وتناولت الورشة شرح الإستراتيجية الجديدة لـ "تراحم" التي تعنى بهذا الشأن، والهادفة إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة للنزيل والمفرج عنه وأسرته، من خلال تطوير التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات، بما يمكن من توفير خدمات متكاملة للمستفيدين.// انتهى //23:39ت م0162