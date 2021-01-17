القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البحريني بنتيجة 24 - 21، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بصالة ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليًا.بهذا الفوز يرتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة ويتأهل للدور الثاني، بينما تذيل المنتخب البحريني المجموعة بلا رصيد من النقاط.// انتهى //23:40ت م0163