عـدن 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسرحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في وضع حد لتعنت المليشيات الحوثية، وتهديداتها للأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك خلال لقائهِ اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك, والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين اليمنية والجيبوتية، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني عبّر خلال اللقاء عن إدانته الشديدة للهجوم الذي تعرضت له مدينة تاجورة شمال جيبوتي، وأدى إلى مقتل أحد الجنود وإصابة عدد آخرين، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب جيبوتي في مواجهة كافة أشكال العنف و التطرف والإرهاب.من جهتهِ جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، مقدما التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدا موقف بلاده الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.// انتهى //00:09ت م0164