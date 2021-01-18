القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واستغلب منتخب كرواتيا على نظيره الأنجولي بنتيجة 28 - 20، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة الرياضية ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجوعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليًا.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد كرواتيا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رسمياً مع قطر المتصدر إلى الدور الثاني، بينما حلت اليايان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتذيلت أنجولا المجموعة بلا رصيد من النقاط.//انتهى//00:12ت م0165