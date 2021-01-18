حائل 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسالتقى وكيل محافظة بقعاء مناور بن شباب الشمري بمكتبه اليوم بأمين وأعضاء مجلس شباب منطقة حائل الذين يزورون المحافظة، ضمن برنامج عمل يشمل محافظات المنطقة؛ الذي ينفذ بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب المنطقة لتسليط الضوء على الشباب واحتياجاتهم في محافظات المنطقة.وبهذه المناسبة أقيم لقاء تعريفي بأعمال المجلس وأهدافه, كما نُظمت ورشة عمل مع عدد من شباب وفتيات المحافظة وفق خطة المجلس 2021م.من جهته أكد أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي على أهمية الدعم الذي يحظى به الشباب والفتيات بمنطقة حائل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب المنطقة.// انتهى //00:14ت م0166