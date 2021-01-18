الطائف 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرمة مناشطها الوقائية والتوعوية، ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق".وتفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري فرع الهيئة بالمحافظة, والتقى خلال جولته التفقدية بمحافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحثا آليات مثلى لتفعيل الحملة, عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة، إذ تهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.وأقام العمري خلال زيارته للمحافظة محاضرة تناول فيها ضرورة أمن المواطن والوطن ودور المملكة في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، محذراً فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات المتطريفة، وتبني أفكارهم.// انتهى //00:58ت م0167