القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واستعادل منتخب تونس مع نظيره البرازيلي بنتيجة 32 - 32، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليًا.بهذه النتيجة رفع منتخب البرازيل رصيده إلى نقطتين في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مباراة بولندا وإسبانيا التي تقام حالياً، فيما حصد منتخب تونس أول نقطة له في المونديال محتلاً المركز الرابع.// انتهى //01:34ت م0169