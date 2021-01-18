القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسفاز منتخب المجر على نظيره الأرجواني بنتيجة 44 - 18، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليًا.بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب المجر إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل مع المنتخب الألماني المتصدر للدور الثاني، فيما تذيلت أوروجواي والرأس الأخضر المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد أعلن اليوم فوز المنتخب الألماني على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 10 - 0، بعد اعتماد انسحاب الرأس الأخضر بسبب عدم اكتمال صفوفه نتيجة فيروس كورونا.//انتهى//03:10ت م0170