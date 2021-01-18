القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسفاز منتخب الدنمارك على نظيره الكونغولي بنتيجة 39 - 19، في المباراة التي أقيمت اليوم بصالة استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجوعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليًا.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الدنمارك إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل رسمياً مع المنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثاني للدور الثاني، بينما تذيلت الكونغو المجموعة بدون رصيد من النقاط بالاشتراك مع المنتخب البحريني.// انتهى //04:07ت م0171