القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسفاز منتخب إسبانيا على نظيره البولندي بنتيجة 27 - 26، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليًا.وبهذه الفوز رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد بولندا عند نقطتين في المركز الثالث.وتُختتم لقاءات هذ المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلعب تونس وإسبانيا وبولندا مع البرازيل، لتحديد المنتخبات المتأهلة للدور الثاني.// انتهى //04:12ت م0173