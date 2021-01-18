برازيليا 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م رويترزأعلنت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجّلت خلال الساعات الـ 24 الماضية, 33040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة.وبحسب بيانات الوزارة, سجّلت البرازيل ثمانية ملايين و488 ألف حالة منذ بدء الجائحة, بينما وصل عدد الوفيات إلى نحو 210 آلاف, مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.// انتهى //04:57ت م0176