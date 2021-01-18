الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :مشروعات الحرمين.. الأكبر على مدار التاريخ.فيصل بن بندر يودّع السفير الأميركي ويتلقى لقاح كورونا.أمير تبوك يرأس اجتماع المحافظين.. اليوم.سعود بن نايف يستقبل أمين الشرقية.أمير نجران يثمّن جهود مركز الحوار الوطني في المنطقة.فيصل بن سلمان يدشن مركز لقاحات كورونا في المدينة.فيصل بن مشعل يوجه بالاستفادة من التقنية في تسويق التمور."إغاثي الملك سلمان" يتصدى لكورونا في السودان بحزمة مساعدات طبية.المملكة الثالثة عالمياً بإجمالي الأصول الاحتياطية.المرأة الحامل والأطفال مستثنون من لقاح كورونا.المملكة تنافس بأكبر مشروعات الطاقة عالمياً.التعليم الإلكتروني لن يكون بديلاً عن الحضوري.الحروب القبلية تعود إلى دارفور.الدواجن المحلية مدعومة.. وأسعارها مستقرة.26 دولة تشارك في مؤتمر أبحاث الإعاقة.تصنيف أميركا للحوثيين جماعة إرهابية.. فضح المنتفعين.ضبط صواريخ في كركوك.. وتشديد أمني على الحدود العراقية - السورية.مطالب دولية بعدم عرقلة إسرائيل للانتخابات الفلسطينية.السودان يتجنب الحرب مع إثيوبيا.المبعوثة الأممية تحدد مهام السلطة الليبية المؤقتة.// يتبع //07:00ت م0003