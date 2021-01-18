وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (تضحيات القيادة.. وطمأنينة الوطن ) : حين نرصد ما يدور في فلك الأحداث المحلية الراهنة في المملكة العربية السعودية، وكيف أن المدارس التابعة للإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ومع انطلاقة الدراسة للفصل الـدراسي الـثاني لـعام 1442 هـ عن بعد، تستمر بكل سلاسة وطمأنينة في عملية تسليم الكتب للطلاب والـطالـبات وأولـياء أمورهم، ضمن خطة توزيع المقررات الـدراسية، والالـتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ علـى سلامة الـطلاب وأولـياء الأمور وجميع الـعاملـين بالمدارس، حيث شددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس لجميع الإجراءات الـوقائية، وما يتزامن مع هذا المشهد البالغ التنظيم، مشهد يلتقي معه في كافة أطره المعنية بدقة التنظيم ودقة الإجراءات الاحترازية والـوقائية، وهو مشهد تلقي المواطنين والمقيمين للقاح كورونا الذي توفره الدولة بالمجان وللجميع، هذه المعطيات الآنفة إنما هي انعكاس لتلك الجهود المستديمة والرعاية والتضحية الـلامحدودة من لـدن حكومة المملكةوأضافت :بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، في سبيل حفظ ورعاية النفس البشرية من هـذه الجائحة وكذلـك ضمان توفير كافة مقومات استمرار دورة الحياة في مختلف القطاعات وكافة الصور والاحتياجات، بسلامة وأمان عطفا على ما تم اتخاذه من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، بالإضافة لتعزيز الجاهزية الصحية.وختمت:فهذه المعطيات الآنفة الـذكر، وما يقابلها من الأطر التي ترسم ملامح الصورة من حولنا إقليميا ودوليا، وكيف أن الـظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 )، والـتي طالـت آثارها كافة مظاهر الحياة الطبيعية في أكثر دول العالم تقدما، وبالرغم مع دخولنا الـعام 2021 ، إلا أن الموجات الجديدة، والإصابات المضاعفة والـفوضى والارتباك في الـتعاطي مع الـوضع الـراهن، تتسيد المشهد، فهنا نستدرك ما تنعم به هـذه البلاد بفضل حكمة قيادتها وقدرة مواردها، وقوة إرادتها وعلـو مكانتها، بما جعلنا نعيش هـذه المرحلة الـتي وقف أمامها العالم مشيدا وسجلها التاريخ بأحرف من ذهب في دولة تمضي قدما في مسيرة نهضتها وتنميتها الوطنية، متجاوزة كل الـتحديات، لترتقي بجودة حاضرها وتعزز إشراقة مستقبلها.// يتبع//07:04ت م0005