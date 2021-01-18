القاهرة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأعربت مصر عن بالغ إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، ما نتج عنه إصابة 3 مدنيين.وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها حكومةً وشعبًا، بجانب المملكة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.// انتهى //07:23ت م0008