إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مخاوف المختصين في باكستان من سرعة انتشار فيروس كورونا إن لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة للسيطرة عليه.وأشارت إلى مساعي السلطات الباكستانية لسرعة توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لاحتواء انتشاره في البلاد.واهتمت صحف إسلام آباد بتحذير باكستان من دور الأطراف التي تسعى إلى إفساد عملية السلام الأفغانية من خلال زعزعة الأمن والاستقرار في أفغانستان.وأبرزت أنباء مقتل المدعو نور جول الذي يعد العقل المدبر للتفجيرات الانتحارية التي نفذت في باكستان، وذلك خلال اشتباكات مسلحة في أفغانستان.وتناقلت صحف الاثنين التقارير التي تحدثت عن احتلال باكستان المرتبة العاشرة دولياً من حيث القوة العسكرية.أفغانياً تناقلت مقتل 13 فرداً من الشرطة المحلية في إقليم هيرات غرب أفغانستان جراء هجوم شنه متسللون ينتمون لحركة طالبان على موقع للشرطة.وعرجت الصحف على ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إندونيسيا إلى 56 قتيلاً، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.وتابعت الوضع الأمني في العاصمة الأمريكية واشنطن، تزامناً مع الاستعدادات الجارية لتغيير السلطة وتسليم الإدارة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.وأخبرت صحف باكستان عن توجه معظم الدول الأوروبية وبعض الدول العربية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الصارم للسيطرة على انتشار فيروس كوورنا.// انتهى //08:35ت م0009