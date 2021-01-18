طرابلس 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بيان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بخصوص أزمة الدقيق، موضحًا أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة للتدخل لحماية حياة المواطن وسلامة واستقرار الأمن والسلم الاجتماعي.وأشارت إلى زيارة وفد مشترك مكون من 15 عضوًا في مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى مصر، تستغرق 4 أيام، للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري، برعاية البعثة الأممية، موضحة أن أعضاء الوفد سيبحثون في القاهرة سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية.ونوهت صحف طرابلس إلى أزمة الخبر في العاصمة وعدد من البلديات وأن معظم مخابز العاصمة والبلديات مغلقة، مما أحدث أزمة في الحصول على الخبز وسط تزاحم شديد على عدد المخابز المفتوحة في ظل أزمة كورونا خلال اليومين الماضيين.وتناول تصاعد الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى وصول أعداد الإصابات إلى أكثر من 110 ألف مصاب، مشيرة إلى أن عدد من البلديات في مناطق مختلفة اتخذت قرارات انفرادية بالإغلاق التام لبلدياتها.وتطرقت صحف الاثنين إلى تأكيد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون ترحيبه بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي عقدت اجتماعا في جنيف لمدة أربعة أيام، مبينًا أن هذا التقدم يعد خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، والتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر القادم 2021.وعرجت صحف ليبيا على بيان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وإعرابه عن أشادته بجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتعزيز وصون الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية والدفاع عن سيادة الدول العربية، موضحًا إنها تمثل حائط صد قوي في مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ووضع حد لها.// انتهى //08:46ت م0010