القاهرة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير كل عوامل النجاح للمشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، إضافة إلى استكمال جميع مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.وأبرزت لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس بالسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، وناقشا سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسمياً مطلع العام الجاري.وسلطت صحف الاثنين الضوء على تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن بلاده تعمل على حماية حدودها ولكنها لا تريد أن تشعل حربًا مع إثيوبيا.وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها بحق الفلسطينيين من اعتقالات وإطلاق النار على المزارعين وهجوم المستوطنين على المركبات والمنازل وإغلاق الطرق والشوارع الرئيسية.ونشرت ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ابتداء من مايو المقبل.وتناقلت صحف القاهرة تحذير مسؤول في حكومة الوفاق الليبية من "ثورة جياع" بعد ارتفاع أسعار الخبز في العاصمة طرابلس.ولفتت الانتباه إلى الاستعدادات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنصيب الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي العالمي لفيروس كورونا الذي أظهر اقتراب أعداد الإصابات بالوباء حول العالم من 95 مليون إصابة، فيما تجاوزت الوفيات حاجز المليونين حالة.// انتهى //09:10ت م0013