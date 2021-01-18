الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسسلطت الصحفُ السودانية الصادرة اليوم الضوءَ على إعلان مجلس الأمن والدفاع في السودان أمس عن إرسال تعزيزات أمنية إلى ولاية غرب دارفور غربي السودان، على خلفية سقوط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات قبلية بمدينة الجنينة.وأبرزت صحفُ الخرطوم مطالبةَ وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن يس إبراهيم يس، أمس، إثيوبيا بـسحب قواتها من مواقعَ لازالت تحتلها في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند، بأسرع ما يمكن، التزاماً بالمعاهدات الدولية واستدامة لعلاقات حسن الجوار.وعرجت على إدانة السودان بشدة أمس إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عددًا من الطائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.وتطرقت صحف الاثنين إلى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في السودان، مشيرة إلى وصول أعداد الإصابات إلى 26.030 حالة، من بينها 15.240 حالة تعافي، و1590 وفاة.ولفتت صحفُ السودان الانتباهَ إلى تحميل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة، والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.// انتهى //10:38ت م0017