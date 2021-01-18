إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأدانت باكستان بشدة العمل الغادر المتمثل في اغتيال قاضيتين بهجوم مسلح في العاصمة الأفغانية في كابول.وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري في بيان اليوم عن تعازي باكستان لأسر الضحايا، مؤكداً تضامن باكستان مع أفغانستان في مواجهة الإرهاب.وأضاف أن باكستان دعت مراراً إلى الحد من العنف ووقف إطلاق النار في أفغانستان، وطلبت من جميع الأطراف إلى تسريع عملية السلام، مشددًا على الحاجة إلى توخي اليقظة ضد العناصر التي تسعى إلى إفساد عملية السلام الأفغانية.// انتهى //11:15ت م0022