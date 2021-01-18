عام/ سمو أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً
الاثنين 1442/6/5 هـ الموافق 2021/01/18 م واس
سكاكا 05 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس
استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم ، مديرَ جوازات المنطقة المحال إلى التقاعد اللواء سعيد بن حسين القحطاني ، يرافقه العميد خالد بن عبدالله العشيوان بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات منطقة الجوف .
وأعرب سموه عن شكره للواء المتقاعد سعيد القحطاني على ما قدمه خلال فترة عمله في جوازات المنطقة , متمنيا للعميد العشيوان التوفيق في هذا القطاع ، مؤكداً على خدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني .
// انتهى //
11:16ت م
0023