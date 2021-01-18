غزة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسقصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم، بعدد من الصواريخ مواقعَ وأرضًا زراعية شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادرُ فلسطينية في غزة أنَّ طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعًا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصف أرض زراعية شرق المدينة، ما أدى إلى حدوث حفرة عميقة وإلحاق خسائر مادية في المكان.وشنت طائرة حربية إسرائيلية غارة على موقع شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة .// انتهى //11:23ت م0025