الرباط 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ المغربية الصادرة اليوم بالمواجهات مع قوات الأمن التي شهدتها عدد من المدن التونسية، وذلك خلال الاحتجاجات التي اندلعت رغم حظر التجوال، للتعبير عن الغضب من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إندونيسيا إلى 56 قتيلاً، في وقت لا زالت تستمر فيه جهود البحث والإنقاذ عن ناجين محتملين.وتناولت صحفُ الاثنين الاستعداداتِ الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنصيب الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن في العاصمة واشنطن.وتابعت الوضع الصحي العالمي لفيروس كورونا، وأخبرت عن توجه معظم الدول الأوروبية وبعض الدول العربية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الصارم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.وتناقلت صحفُ المغرب تصريحاتِ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي عبر عن أسفه لفشل التضامن العالمي في مجال التلقيح ضد الوباء.// انتهى //11:30ت م0026