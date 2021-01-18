المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسقدّم مستشفى المهد العام في المدينة المنورة خِدْماته في العديد من التخصصات الطبية عبر العيادات الخارجية لـ 28142 مستفيداً خلال عام 2020م.وأوضحت صحة المدينة المنورة أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 49011 حالةً, كما تم إجراء 563 عمليةً جراحيةً، وعمل 170439 فحصاً مخبرياً، وإجراء 227 عملية اليوم الواحد الجراحية, فيما أجرى قسم الأشعة 34297 صورةً للأشعة, كما تم صرف 80394 وصفة دوائية .وأضافت أن عدد المرضى المنومين بلغ 3241 حالة خلال نفس الفترة، كما تم عمل 3385 جلسةً للغسيل الكلوي, فيما بلغ عدد الولادات 823 حالة ولادة .// انتهى //11:34ت م0028