سكاكا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واساطلع صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التقرير الختامي لملتقى يوم التطوع السعودي والعالمي الذي أقيم برعاية سموه بمدينة سكاكا مؤخراً .جاء ذلك خلال استقبال سموِّه بمكتبه اليوم، مديرَ عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف نايل بن عبدالعزيز الرويلي، الذي قدم لسموه شرحاً عن الملتقى وما تضمن من مشاركات شملت 20 جهةً مشاركةً بأركان مصاحبة لعرض الأنشطة والبرامج الخاصة بهم، وكذلك توقيع 7 اتفاقيات تعاون بين جهات مختلفة، إضافة لانضمام 4 فرق تطوعية تحت مظلة رسمية، ومشاركة 75 متطوعاً ومتطوعة، حيث بلغ عدد المستفيدين 550 مستفيداً .ونوه سمو أمير منطقة الجوف بمثل هذه الملتقيات التي تعزز قيم العمل التطوعي, ليكون وَفْق منهج مجود يحفز على التبني المجتمعي والتنظيم والتمكين وصولاً إلى مليون متطوع ومتطوعة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مشيداً بالنماذج التي يشاهدها سموه في المناسبات والفعاليات بمنطقة الجوف، والشغف الذي يقود الشباب والفتيات للعمل التطوعي، متمنياً للجميع التوفيق .// انتهى //11:43ت م0029