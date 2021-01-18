نجران 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأجرى مركز التأهيل الطبي في مجمع إرادة والصحة النفسية في نجران 53075 جلسة علاجية للمرضى والمراجعين، وذلك خلال العام 2020م.وأوضحت " صحة نجران " أن الذين استفادوا من خِدْمات التأهيل الطبي داخل أقسام العلاج الطبيعي بلغ 30072 مراجعاً، فيما تم تقديم خِدْمات العلاج الطبيعي ل16873 مراجعاً داخل أقسام التنويم في المجمع ومستشفى نجران العام الجديد ، كما تم إجراء 4689 جلسة للطب الطبيعي والتأهيل إضافة إلى إجراء 1441جلسة علاج وظيفي ، وكذلك تم صرف 1916 وصفة للمستلزمات الطبية.// انتهى //11:47ت م0031