عام / إجراء أكثر من 53 ألف جلسة علاجية في مركز التأهيل الطبي في نجران
الاثنين 1442/6/5 هـ الموافق 2021/01/18 م واس
نجران 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس
أجرى مركز التأهيل الطبي في مجمع إرادة والصحة النفسية في نجران 53075 جلسة علاجية للمرضى والمراجعين، وذلك خلال العام 2020م.
وأوضحت " صحة نجران " أن الذين استفادوا من خِدْمات التأهيل الطبي داخل أقسام العلاج الطبيعي بلغ 30072 مراجعاً، فيما تم تقديم خِدْمات العلاج الطبيعي ل16873 مراجعاً داخل أقسام التنويم في المجمع ومستشفى نجران العام الجديد ، كما تم إجراء 4689 جلسة للطب الطبيعي والتأهيل إضافة إلى إجراء 1441جلسة علاج وظيفي ، وكذلك تم صرف 1916 وصفة للمستلزمات الطبية.
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