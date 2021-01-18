بغداد 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ العراقية الصادرة اليوم اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة إلى السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل, بدلا من السادس من يونيو كما هو مقرر من قبل الحكومة.ونوهت بالأسباب التي ساقها مجلس مفوضي الانتخابات لتبرير هذا الطلب, ومن بينها الحاجة إلى مزيد من الوقت لتسجيل التحالفات, وإعطاء وقت كافٍ لإكمال المسائل الفنية وحسم قانون المحكمة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات.وأشارت صحفُ بغداد إلى توجيه الحكومة للموظفين بتحديث بياناتهم والحصول على البطاقة البايومترية, مبرزة قرار الحكومة اعتمادها كأحد المستمسكات الرسمية.وتطرقت إلى التوافقات بين الكتل السياسية لتمرير الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي2021 , لا سيما ما يتعلق بكيفية توزيع النفقات العامة ضمن وحدات الإنفاق، مشيرة إلى العجز الموجود في الموازنة والذي يصل إلى 71 تريليون دينار عراقي.وتابعت صحف العراق موضوع استقطاعات رواتب الموظفين الوارد في مشروع الموازنة, مبرزة الآراء والمقترحات المتعددة بشأنه.// انتهى //11:56ت م0032