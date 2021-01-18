بيروت 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ اللبنانية الصادرة اليوم بانسداد الأفق تمامًا أمام أيّ حل بشأن الأزمة الحكومية في ظل تصاعد حدة الخلاف بين الفرقاء المعنيين بعملية تشكيل الحكومة في حين استمرت المخاوف من تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا وعجز المستشفيات عن استقبال المصابين مما ينذر بعواقبَ خطيرة.وأشارت إلى مقتل شخص وجرح 6 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة أمس بسيارة في بلدة سجو في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.وتطرقت صحفُ بيروت إلى إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة.ولفتت الانتباه إلى إدانة الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، عادّا الاستيطانَ غير شرعي بموجب القانون الدولي.وأوردت صحفُ لبنان تأكيدَ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس أن إيران تعمل على بناء قدرات نووية، مشيرًا إلى أن إحياء الصفقة النووية لن يكون كافيًا، وهناك محادثاتٌ صعبة بشأن الصواريخ البالستية والأنشطة الإقليمية الإيرانية مطلوبة.// انتهى //11:59ت م0033