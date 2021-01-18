لندن 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالتقدم الذي يحرزه تنفيذ برنامج اللقاحات الوطني ضد فيروس كرونا المستجد، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا قد تلقوا الجرعة مما سيسمح للسطات الصحية في أن تبدأ تقديم اللقاحات للمجموعتين التاليتين ذوي الأولوية.ونقلت في شأن منفصل أنباء عزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عقد لقاءات مع رجال الأعمال البارزين لشرح خطط الحكومة الاقتصادية والتنموية بعد نجاح تنفيذ عملية الخروج الأوروبي.دوليًا، تناولت الصحف أنباء وتقارير مفصلة عن استعدادات الإدارة الأمريكية الجديدة لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد غد الأربعاء، وعن السياسات المحلية والدولية التي من المنتظر الكشف عنها في الأيام القادمة.وتناولت صحف لندن المخاوف من أن يؤدي هطول الأمطار بشدة إلى تعليق عمليات البحث عن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، يوم الجمعة الماضية، في ظل توقع حدوث مزيد من الانهيارات وسط الأنقاض والبنايات مما يشكل تهديد على حياة فرق الإنقاذ العاملة هناك.وأفادت صحف بريطانيا بأن 12 عاملا، من جملة 22 شخصًا، حوصروا تحت الأرض بعد انفجار في منجم ذهب بشرق الصين قبل أسبوع ما زالوا على قيد الحياة، وَفْقًا لما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية.// انتهى //12:07ت م0034