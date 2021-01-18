رام الله 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الفلسطينية الصادرة اليوم تواصل الترحيب الدولي والعربي والإسلامي بالمرسوم الرئاسي الفلسطيني بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.وأشارت إلى أقوال لمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "إن قرار إسرائيل الأخير بالمضي قدما في خطط الموافقة على بناء ما يقارب من 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين القابل للحياة".وأولت صحفُ الاثنين اهتمامًا بتحميل وزارة الخارجية الفلسطينية حكومةَ الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.ونشرت إدانة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ، قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وواصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 20 وفاة، و578 إصابة جديدة بالفيروس، و862 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //12:16ت م0035