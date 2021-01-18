سكاكا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسقدّم مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الجوف خِدْماتِه لأكثر من 50 ألف مستفيدٍ خلال عام 2020م.وأوضحت صحة الجوف أن عدد المرضى المنومين في المستشفى بلغ 6381 مريضاً, كما راجع قسم الطوارئ 17366 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 12454 مراجعاً, وبلغ عدد المستفيدين من خِدْمات عيادات تطمن في المستشفى 12635 مستفيداً, لافتةً أنه خلال نفس الفترة تم إجراء 275 عمليةً جراحيةً, إضافةً لـ 604 جراحات اليوم الواحد .وبينت أنه بلغ عدد الفحوص المخبرية 399255 فحصاً، فيما استفاد من خِدْمات الطب النووي 125 مريضاً, و 75 جلسة للغسيل الكلوي , فيما راجع قسم الأشعة 19600 مراجع, وبلغ عدد المستفيدين من فحص العيون 1302 .// انتهى //12:40ت م0037