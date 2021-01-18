نجران 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية في منطقة نجران لما يخدم المصلحة العامة ويعزز سبل النجاح ويختصر الوقت والجهد.// انتهى //12:41ت م0038