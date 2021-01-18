مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسنفّذ مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة 9640 زيارةً للمرضى في منازلهم، عبر خِدْمات برنامج الرعاية المنزلية خلال عام 2020م، استفاد منها 459 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج .يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخِدْمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وَفْقاً لمعايير معتمدة، تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة، وأمراض القلب ، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخِدْمات الاجتماعية وخِدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وَفْقاً لاحتياج المريض .// انتهى //14:06ت م0071