حجة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وعبس، وحيران، وحرض، التابعة لمحافظة حجة اليمنية.وجرى خلال شهر ديسمبر 2020م، ضخ 5.403.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 2.689.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 31 حملة رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ 114 نقلة مخصصة لازالت المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6,320 فردا.// انتهى //14:06ت م0072