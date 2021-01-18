حجة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.واستفاد من العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م، 1.904 مستفيدين من قسم الطوارئ، ومن قسم الباطنية استفاد 1.185 مستفيداً، ومن عيادة الصحة الإنجابية استفاد منها 708 مستفيدين، فيما استفاد من قسم المصابين بالأوبئة 1,361 مستفيدًا، ومن قسم التوعية والتثقيف 3.205 مستفيدين، فيما استفاد من قسم الجراحة والتضميد 707 مستفيدين، و70 مستفيداً من قسم الإحالة الطبية، وكذلك تم استفادة 1704 مستفيدين من قسم العيادات المتنقلة، ومن قسم الولادة تمت خدمت 17 حالة مستفيدة، ومن قسم التغذية العلاجية 712 مستفيداً، فيما نفذ 27 نشاطًا للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 2.215 مراجعاً، وصرفت الأدوية لـ 5.470 مستفيداً، وراجع قسم نقل الدم 38 مراجعاً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 3.054 فردًا.// انتهى //14:07ت م0073